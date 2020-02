Sonic dispara no ranking das bilheterias em seu fim de semana de estreia e bate recorde mundial

PUBLICIDADE 

Quem conhece o Sonic nos games sabe que nas disputas ele chega sempre na frente. ‘SONIC – O Filme’ chegou às telonas e mostrou que nos cinemas o personagem não é diferente… Com sua estreia no último dia 13, o longa já bateu recorde e se tornou a maior abertura de um filme adaptado de game da história.

No primeiro fim de semana de estreia nos EUA o longa arrecadou U$ 57 milhões, cerca de R$ 244 milhões, superando os números do último recorde de filme baseado em games, que era de U$ 54,3 milhões no mercado doméstico.

No Brasil, ‘SONIC – O Filme’ estreou em primeiro lugar e contabiliza R$ 12 milhões de renda e 700 mil espectadores no seu primeiro fim de semana.

Ao redor do mundo, Sonic – O Filme alcançou US $ 43 milhões, com uma curva global de US$ 100 milhões até domingo e US$ 111 milhões até segunda-feira. Os principais mercados incluem o México (US$ 6,7 milhões) e o Reino Unido (US$ 6,2 milhões).

Para saber curiosidades e ficar por dentro de tudo o que rolou nas gravações, confira o PRESS BOOK de ‘SONIC – O Filme’.

‘SONIC – O Filme’ ‘SONIC – O Filme’ é uma aventura live-action baseada na franquia mundial de vídeo game da Sega que conta a história do ouriço azul mais famoso do mundo. O longa segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade.

Dirigido por Jeff Fowler, escrito por Pat Casey e Josh Miller, e produzido por Tim Miller (Deadpool) e Neal H. Moritz (Velozes e Furiosos), além de Toby Ascher, Toru Nakahara, Takeshi Ito, Hajime Satomi, Haruki Satomi, Masanao Maeda e Nan Morales, o filme traz no elenco Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter e Ben Schwartz, como a voz do Sonic, que no Brasil será dublado por Manolo Rey.

