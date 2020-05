Skol BEATS apresenta Anitta no Festival Latinos Unidos neste sábado

PUBLICIDADE 

PRE-PA-RA! Vem aí a live que os fãs aguardavam ansiosamente. Skol Beats e a cantora Anitta prometem agitar a noite neste sábado (23). A partir das 20hs, Anitta assume o microfone no intuito de arrecadar doações para a CUFA – Central Única das Favelas. A transmissão será feita pelo canal Skol Beats no Youtube – http://youtube.com/skolbeats.

Com o propósito de ajudar as pessoas nesse momento difícil e levar diversão para os consumidores durante a quarentena, Skol BEATS se uniu com marcas de bebidas de 12 países da América Latina para criar o Festival Latinos Unidos. “Percebemos uma crescente demanda por lives de música pop, então tivemos a ideia de somar as forças das marcas da companhia em diferentes países, entregando um festival com artistas de peso, em prol da arrecadação de doações para ajudar quem mais precisa agora”, afirma Gabriela Gallo, gerente de marketing de Skol Beats.

“A ideia é fazer um show incrível, com toda energia de quem vai num show de verdade, incentivando as pessoas que puderem, a ficarem em casa e a doar para nossos amigos da CUFA”, afirma Anitta.

O Latinos Unidos é uma iniciativa das marcas Skol Beats, Aguila, Atlas, Barena, Cristal, Modelo, Pilsener, Presidente e Victoria.

Serviço:

Festival Latinos Unidos – Anitta

Data: 23/05, sábado

Show: 20h

Transmissão: http://youtube.com/skolbeats