Sininho no Instagram do Brasília Shopping

PUBLICIDADE

Ela é divertida, travessa e um tanto quanto teimosa. Mas apesar de seu tamanho, o coração de Tinker Bell, também conhecida como Sininho, é enorme! Neste domingo, a fadinha aterrissa na live da Cia Néia e Nando para compartilhar com a criançada uma história mágica sobre amizade verdadeira. Nesta aventura emocionante, Sininho conta como ela e seus amigos foram em busca de uma outra fada que fugiu do seu mundo para se juntar a um bando de piratas liderado pelo Capitão Gancho. Neste domingo, 30 de agosto, às 16h, no Instagram do Brasília Shopping, o público confere o desenrolar da história.

Como era de se esperar, a geniosa Tinker Bell não se conforma quando a colega se alia ao temido capitão pirata que comanda um navio ancorado em uma baía da Terra do Nunca. Para reverter a situação, ela não poupará esforços para atrair a fadinha fujona de volta para casa. Mas com uma bela lição sobre perdão, a Cia Néia e Nando promete inspirar os pequenos.

PROGRAME-SE E CONECTE-SE

TEATRINHO NAS REDES DO BRASÍLIA – Cia Néia e Nando com TINKER BELL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conecte-se em: @brasiliashopping

Domingo, 30 de AGOSTO, às 16h

Serviço do Brasília Shopping:

Site: www.brasiliashopping.com.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: (61) 2109-2122