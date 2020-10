SIMPSONS ganha especial de Halloween com episódios de terror

PUBLICIDADE

As bruxas estão soltas – e elas podem ser amarelas! Fiquem alertas pois no Halloween deste ano, o FOX Channel exibe no sábado, 31 de outubro a partir das 10 horas, uma maratona de todos os 31 episódios de terror de “Os Simpsons”. Intitulados de “Treehouse of Horror”, os episódios tornaram-se tradição na série, e já são esperados pelos fãs como o grande destaque de cada nova temporada.

Na seleção está também “Treehouse of Horror XXX”, o mais recente episódio temático, que faz parte da 31ª temporada da família amarela, e será exibido às 22h30, fechando a maratona. O enredo faz paródia com a série “Stranger Things” e o premiado filme “A Forma da Água”. A trama apresenta também a Maggie endemonizada, o resgate de Milhouse de outra dimensão, o espírito do Homer aprontando por aí e Selma encontrando o amor.

Confira abaixo a lista completa dos episódios do especial e a hora de exibição:

ESPECIAL – HALLOWEEN SIMPSONS

Sábado, dia 31 de outubro, a partir das 10h.

