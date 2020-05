Simone faz revelação inusitada sobre sexo anal: “Eu tentei, mas é difícil”

PUBLICIDADE 

A cantora Simone, que é conhecida por formar a dupla sertaneja com Simaria, sua irmã, vem aproveitando o tempo livre na quarentena para testar coisas novas. Entre as novidades, por exemplo, está a criação de um novo canal no YouYube, em que ela fala sobre o dia a dia.

“Estou cansadíssima de responder sobre dar a roda. Eu tentei, mas é difícil. Essa modernidade, às vezes, me preocupa um pouco porque a gente tem que dar uma agradada. Fui perguntar para a Laura Muller se existia uma forma de facilitar, se não tem nada de legal nisso. Sei lá… Aconteceu uma coisa esses dias que eu fiquei preocupada, mas feliz”, disparou.

Assista ao vídeo completo: