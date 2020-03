Simone e Simaria e Calema lançam clipe de “Consciência”

PUBLICIDADE 

Semana de novidade e comemoração! Depois da gravação do DVD “Bar das Coleguinhas 2” e de uma turnê bem sucedida de carnaval, Simone e Simaria anunciam lançamento aos fãs. Hoje (5), as irmãs disponibilizaram em todas as plataformas digitais a canção “Consciência”, música da dupla internacional portuguesa Calema, com a participação especial das artistas.

A música ainda ganhou videoclipe, gravado em Portugal, com direção de vídeo de JKP e Nellson Anibal.

Confira:

Segundo Simone, o convite para gravar com Calema, artista muito conhecido em Portugal, veia através do empresário da dupla, Pedro Neto, que ficou sabendo que eles eram muito fãs do trabalho das baianas: “Soubemos que eles ouvem música sertaneja e tinham o desejo de gravar uma música com nós duas. Ficamos muito felizes com o convite”. Já Simaria completa: “A música é linda, uma sofrência da ‘mizera’ e o povo vai amar. A história se trata de uma pessoa que estava a ponto de cometer um erro e trair o parceiro, mas se arrependeu e não chegou a fazê-lo”.