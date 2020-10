Shopping ID: Super Kids Brinquedoteca aposta em mini festas para os pequenos

Em tempos de pandemia, as comemorações tiveram que sofrer alguns ajustes, em especial na quantidade de convidados. Pensando nisso, a Super Kids Brinquedoteca, localizada no Shopping ID, criou um pacote de mini festa de aniversário para a criançada. É a Festa Petit, que custa R$1500 de segunda a sexta e R$1800 nos fins de semana. O pacote dá direito a convite digital, decoração temática, balões, recreação, refrigerantes, suco, água, salgados, doces, bolo, vela e 20 guloseimas personalizadas em scrap. A duração da festa é de duas horas e meia. O pacote já está disponível e não tem data para acabar. Segundo o proprietário da brinquedoteca, André Luiz Marengo, “as famílias estão buscando festas menores devido ao Covid-19, e nosso espaço casa muito bem com a ideia, pois temos toda a segurança necessária para realizar eventos divertidos para as crianças e deixar os pais tranquilos.” Para mais informações, entrar em contato pelo (61) 98191-7491 ou pelo instagram @brinquedoteca_ superkids