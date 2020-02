Vitão e Atitude 67 embalaram o penúltimo final de semana do Funn Summer Camp

PUBLICIDADE 

Começou a despedida do Funn Summer Camp. O festival, que termina dia 16 de fevereiro e, certamente vai deixar saudades. No último sábado (8), penúltimo da festa, o carioca Vitão, soltou a voz com músicas como “Tem Café” e de “Complicado”, hit sucesso que fez em parceria com Anitta.

Além dele, o público do festival mais quente do quadradinho dançou muito ao som do grupo Atitude 67.

