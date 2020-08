Roupa Nova e Patati Patatá marcaram mais um final de semana do Drive Show Brasília

PUBLICIDADE

O projeto “Drive Show”, se tornou uma opção diferente de diversão em meio a pandemia trazendo grandes artistas nacionais para shows de música, stand-ups de humor e eventos para o público infantil. Montado um palco no estacionamento do estádio Mané Garrincha e o espaço, em uma área com cerca de 64 mil m², tem capacidade para 600 carros estacionados, com distância mínima de 2 metros entre eles.

No último final de semana, nomes como Gabriela Rocha, Roupa Nova, Patati Patatá e Léo Lins desfilaram pelo palco do evento.

Confira algumas imagens dos shows

Gabriela Rocha

Roupa Nova

Patati Patatá

Léo Lins