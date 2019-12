Comemorando 8 anos, a festa Fica Comigo ocupou as margens do Lago Paranoá

PUBLICIDADE 

Por Shodo Yassunaga

Para ficar marcada no final de ano do quadradinho, a festa Fica Comigo levou muita gente bonita e empolgada para o Clube Ases, no último sábado (14).

Música eletrônica, pagode dos anos 90 e uma decoração cheia de cuidados e detalhes formaram um ambiente pra lá de especial para a noite.

Confira