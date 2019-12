A Vila Bar inaugurou no último final de semana com muito sertanejo e samba

PUBLICIDADE 

Por Shodo Yassunaga

Ainda que a preferência na cidade seja o sertanejo, a Vila Bar promete ser uma opção eclética onde terá diversos estilos musicais, ou seja, para todos os gostos.

A casa também conta com um GastroBar com o cardápio renomado com variedades em parrilhas e comidas típicas do passado, assinado pelo Cheff se Cozinha Bilt Lima.

Veja como foi a noite para convidados