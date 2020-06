Sexóloga indica 5 séries da Netflix para aprender mais sobre a sexualidade humana

PUBLICIDADE

Se você está buscando se informar mais sobre a sexualidade humana, quer apimentar suas relações ou apenas se divertir com histórias que abordam a temática sexual, a sexóloga Danni Cardillo elencou 5 séries da Netflix.



As séries são perfeitas para casais e solteiros maratonarem, afinal quando o isolamento social acabar podemos estar mais educados sexualmente.



“As séries sobre sexo não precisam necessariamente contar histórias, como também podem ser educativas. Esse é o propósito principal em indicar cada um numa abordagem documental ,simples e por que não às vezes até divertida?”,



1- “Explicando… o Sexo”:



“Faz parte da saga Explicando, que debate vários temas diferentes e que estão chamando a atenção das pessoas no momento, demonstra fatores ligados ao sexo de forma científica e psicológica”



“Entre os temas abordados na produção, sob narração da cantora e atriz Janelle Monáe, estão o parto e fertilidade, a falta de anticoncepcionais masculinos, fantasias sexuais, entre outros. Uma verdadeira aula sobre assuntos que não se falam tanto por aí”



São apenas cinco episódios e está disponível na Netflix.



2- Easy



“Se existe uma série que pode gerar constrangimento se você resolver assistir ao lado de seus pais, essa série é Easy. A trama conta a história de diferentes pessoas da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e suas aventuras românticas e sexuais. Prepare-se para ver cenas praticamente explícitas de sexo, mas que não mostram nada menos do que a realidade”



3- Amizade Dolorida



“A temática desta série é o sadomasoquismo, um fetiche sexual que envolve sentir dor das mais diversas formas. Além do enforcamento e outros desejos que podem ser perturbadores para uns na mesma medida em que é agradável a outros. Em “Amizade Dolorida”, o personagem Pete, interpretado por Brendan Scannel, reencontra por acaso a sua melhor amiga dos tempos da escola Tiff, papel de Zoe Levin.

Nesse reencontro, ela começa a mostrar a ele um pouco de sua vida como dominatrix, profissional que faz do sadomasoquismo seu ganha-pão, ambos decidem a trabalhar juntos. Vale destacar que a série tem apenas 7 episódios, que são curtinhos, de 13 a 17 minutos”.





4-Amor e Sexo pelo mundo



“Um documentário entrou na lista das melhores séries sobre sexo da Netflix, indicada para quem quer explorar o assunto e ir além. Em seis episódios, a jornalista Christiane Amanpour, da CNN, viaja para as grandes cidades do mundo para descobrir como cada cultura aborda temas envolvendo romance e sexo”



“Amanpour viaja para Tóquio, Deli, Beirute, Berlim, Acra e Xangai, conversando com entrevistados que contam tudo sobre o lugar em que vivem. Em uma única temporada um tour pelo mundo sexy’.



5- Eu, Tu e Ela



“Como o nome já indica, mostra um relacionamento entre três pessoas: Jack, Emma e Izzy. A história começa com Jack e Emma como um casal, até que eles conhecem Izzy, que inicialmente seria contratada apenas como uma acompanhante para apimentar a relação. No entanto, as duas mulheres acabam se apaixonando”



“A série aborda a temática sexual, mas também mostra como um romance moderno baseado no poliamor pode funcionar, entre dramas, problemas e prazeres. Em quatro temporadas sendo uma boa oportunidade para fantasiar aquele que é um dos principais fetiche da modernidade. “ménage à trois”. Foi se o tempo onde o sexo na TV estava restrito agora o controle está em suas mãos”.