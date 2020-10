Seu Estrelo lança “Exu Monumental”

PUBLICIDADE

Entre os poucos bons acontecimentos de um 2020 tão conturbado, está o lançamento do novo disco do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro: “Exu Monumental”. As 11 faixas, lançadas via streaming, em 31 de outubro, compõem uma verdadeira colcha de retalhos sonoros. Dão vida e pulso às míticas figuras do grupo, que há 16 anos encanta quem vivencia seus espetáculos. O nome do álbum invoca o dono desta encruzilhada cerratense e faz uma homenagem a um dos maiores poetas do quadradinho, TT Catalão. Fundado sobre o samba pisado, e passeando por ritmos como o maracatu e a ciranda, o grupo se diverte com a experiência e faz um lindo louvor à bela capital de todos os brasileiros.

A produção e o lançamento do CD integram o calendário oficial do Circuito Candango de Culturas Populares, amplo projeto capitaneado pelo Instituto Rosa dos Ventos e fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. “Essa obra mostra quanto temos a oferecer culturalmente a nossa cidade e ao País. É uma maneira de vivenciar a brincadeira em segurança, durante um período tão difícil, em que ainda não é possível brincarmos juntos como gostaríamos. O objetivo do Circuito é esse: promover territórios e expressões culturais do DF, mostrar que somos diversidade e cultura”, destaca Stéffanie Oliveira, presidente do Instituto.

Segundo Tico Magalhães, capitão e fundador do grupo, o novo disco é um retrato do amadurecimento do Seu Estrelo. “Hoje, entendemos o que estamos dizendo e tocando. Compreendemos melhor o que é falar em nome da cidade e da própria cidade. Nos abrimos para que Brasília entrasse na gente”, explica. A obra ainda conta com a participação de Ellen Oléria, dos instrumentistas Marcos Moraes e Alencar Campos, além dos incríveis músicos pernambucanos Manoel Roberto e Mestre Nico. O CD tem a produção musical de Dinho Lacerda e do ganhador do Latin Grammy, Ricardo Ponte. “Essas pessoas que estão participando são meus ídolos, é indescritível poder tocar com eles”, declara Ponte.

“Exu Monumental” conta com duas músicas do Cordel do Fogo Encantado e uma de Maísa Arantes – fundadora do Grupo Chinelo de Couro –, todas tocadas dentro do pulso do Samba Pisado. As demais são autorais, feitas para a moderna tradição do Cerrado.

Trata-se de um mergulho no universo encantado de Brasília. Para Magalhães, melhor momento para lançar o projeto não há. “Acredito que tudo o que acontece na vida é um recado. Acho que a pandemia é a natureza falando que a relação do homem com a floresta e com o cerrado precisa mudar. É momento de reconstrução. E é um prazer imenso, mesmo agora, poder mostrar como nossa cidade é encantadora”, ressalta.

Para compor a programação de lançamento, 7 teasers, com cerca de um minuto de duração, dão vida às figuras míticas presentes nas canções. Parte dos vídeos já estão disponíveis nas redes sociais do grupo, do Instituto Rosa dos Ventos e do Circuito Candango de Culturas Populares.

Em 30/10, um videoclipe oficial de lançamento, com os bastidores das gravações do CD, estreia no IGTV do Seu Estrelo e no canal da Rosa dos Ventos. O objetivo é mostrar um pouco do processo de gravação do disco e encantar ainda mais os candangos.

E, no dia 31/10, em parceria com a Rádio Cafuné, a partir das 19h, o grupo fará um encontro, via Zoom, para o lançamento oficial do novo álbum. Os ouvintes poderão interagir com a programação. O evento trará uma partilha das 11 faixas que compõem o disco, além de um bate-papo sobre o grupo, sua trajetória e o processo de construção do novo trabalho.

Serviço: Exu Monumental – Lançamento oficial do novo álbum do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro.

Data: 31/10/2020.

Encontro na Rádio Cafuné (via Zoom) – das 19h às 22h – www.radiocafune.com.br

Canal Instituto Rosa dos Ventos: https://www.youtube.com/channel/UCtgy4kbKo1XbMfMgi-dQyWQ

Canal Seu Estrelo:

https://www.youtube.com/user/seuestreloeofua