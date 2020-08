Setebelos retornam ao Festival Drive-in com show inédito

PUBLICIDADE

Após duas sessões esgotadas no Festival Drive-In, no Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília, a Cia de Comédia Setebelos retorna ao evento com outro espetáculo inédito no formato Drive-in. Dessa vez, o grupo estará em cartaz com o show “SETEBELOS – COMÉDIA DRIVE-THRU” em uma sessão única.

O show acontece no domingo, dia 16 de agosto, às 19h. Os ingressos custam R$ 80,00 (por carro) e podem ser adquiridos no aplicativo Sympla ou no site www.sympla.com.br

A especialidade do grupo é o humor inteligente, aguçado senso de improvisação e muita

versatilidade nas diversas linhas do humor: Stand Up Comedy, espetáculos teatrais, improviso, personagens e mídias digitais. Em um inédito formato de apresentação, a Cia de Comédia Setebelos promete proporcionar um momento de leveza e descontração com o espetáculo “SETEBELOS – COMÉDIA DRIVE-THRU”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 30 de agosto de 2020

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf