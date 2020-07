Setebelos é a grande atração do Festival Drive-in neste sábado

PUBLICIDADE

Sábado é dia de Comédia no Festival Drive-in. A Cia de Comédia Setebelos, com o espetáculo Comédia para Viagem. Com humor inteligente, aguçado, senso de improvisação e muita versatilidade, a noite contará com stand up comedy, teatro, improviso e mídias digitais. Os ingressos custam R$ 90,00 (por carro) e estão à venda no site www.sympla.com.br ou aplicativo (sympla).

Solidariedade

Parte do valor das vendas será destinado para a compra de equipamentos de tecnologia, como tablets, para crianças e adolescentes da rede pública de ensino de comunidades carentes que estão com dificuldade no acesso ao ano letivo.

Sobre o Aeroporto de Brasília

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, faz parte da holding internacional Corporación America Airports. No aeroporto do Uruguai, um dos 52 terminais administrados pela empresa, também foi instalado um cinema drive-In neste período de pandemia e o projeto é um sucesso.

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro)

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf