Sesc São Paulo apresenta Roberta Sá em show pela série “Sesc ao vivo” na internet, nesta quarta-feira (22)

A série de shows, transmitidos ao vivo e exclusivo na internet, do Sesc São Paulo traz nesta quarta-feira, 22, mais uma atração para curtir em casa. Em tempos de isolamento social por conta da crise causada pelo novo coronavírus e com as unidades do Sesc em todo o Estado fechadas para evitar a disseminação da Covid-19, o “Sesc Ao Vivo” apresenta a cantora e compositora Roberta Sá. A transmissão começa às 19h nos canais oficiais do Sesc São Paulo no YouTube, Facebook e Instagram.



Roberta Sá vai revisitar seu repertório de sucessos gravados nesta trajetória de quase 20 anos de carreira. Uma mescla do seu último trabalho “Giro”, lançado em 2019 e que traz canções inéditas de Gilberto Gil, com o seu disco de estreia, “Braseiro”, de 2005. Com grandes composições da música popular brasileira, suas apresentações nas casas de show sempre encantam o público pelo tom intimista e nesta transmissão ao vivo, na internet, isso ficará mais evidente e terá um gostinho especial. Para conferir, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp, facebook.com/sescsp ou mesmo o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo, instagram.com/sescaovivo.



Lançada no último domingo, 19, a série “Sesc Ao Vivo” estreou com o cantor e compositor Zeca Baleiro, que transitou por sua discografia e mostrou alguns lados B e arranjos contagiantes de canções já consagradas. Na segunda-feira, 20, foi a vez de Chico César apresentar suas composições inéditas escritas neste período de distanciamento social e outros sucessos de carreira. Ontem, 21, a atração foi a dupla Fernanda Takai e John Ulhoa, da banda mineira Pato Fu, em repertório aclamado pelo público nestes 27 anos de carreira. Os três shows atingiram uma audiência de 470 mil visualizações, somando as três páginas do Sesc São Paulo que transmitiram as apresentações.

Próximas atrações



Na quinta-feira, 23, é a vez da cantora e compositora Céu apresentar músicas que marcaram a sua carreira e as canções de seu último álbum, APKÁ, lançado em setembro do ano passado só com inéditas, entre composições da artista e outras de autoria de Caetano Veloso e Dinho Almeida (Boogarins). No disco, Céu contou com as participações de Tropkillaz, Seu Jorge e Marc Ribot, guitarrista de Tom Waits e Elvis Costello.



Abrindo o fim de semana, na sexta, 24, tem Paulo Miklos em Visceral – Canções despidas em voz e violão. Grandes hits de sua trajetória em show formato cru, de voz e violão. Repertório visita clássicos imortalizados pelos Titãs na voz de Miklos, como “É Preciso Saber Viver”, “Sonifera Ilha”, “Bichos Escrotos e “Pra Dizer Adeus”, passando por suas mais recentes parcerias com Erasmo Carlos, Emicida, Nando Reis e Céu, e que estão em seu último álbum solo, “A Gente Mora no Agora”.



No sábado, 25, João Bosco vai encantar o público cantando seus grandes sucessos, passando, claro, por seu brinquedo de “Papel Machê” e outras canções. Com mais de quarenta anos de carreira e um dos importantes representantes da música popular brasileira, João Bosco continua encantando as plateias por onde se apresenta.

E no domingo, 26, para encerrar com chave de ouro a primeira semana de transmissões do “Sesc Ao Vivo”, tem Zélia Duncan com sua voz e violão, em clima de total intimidade, chegando à sua casa. Nesse show exclusivo, ela interpreta versões criativas de “Catedral”, “Alma”, “Lá Vou Eu”, “Tudo Sobre Você”, entre outros, além de canções de seu repertório afetivo e de sua trajetória. Uma apresentação totalmente intimista, que tem como conceito a “proximidade” entre artista e plateia, mesmo à distância.

#SescAoVivo

Um show diferente por dia, todos os dias, às 19h. Acompanhe ao vivo direto da casa de cada artista.