Sensação da música sertaneja, o cantor Roger Flores a faixa e o videoclipe de “de fininho”

O cantor Roger Flores lança a canção inédita “De fininho”, a segunda faixa apresentada de seu mais recente projeto, gravado no mês de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. A faixa também chega acompanhada do registro audiovisual.

Com seis canções, sendo cinco delas inéditas, “Novo você” , “Consequências”, “Bebendo dobrado”, “De fininho” e “Forte candidata”, além da regravação de “Te amo feito louco”, da dupla Bruno e Marrone, o EP marca um momento importante na carreira de Roger Flores, o primeiro projeto dele lançado sob o selo “Universo Sertanejo”, da Universal Music.

Após 20 anos de uma história bem sucedida na dupla Roby e Roger, o cantor gravou seu primeiro DVD solo em 2015. Sua última canção de destaque, “Quero ver me pegar”, lançada em 2019, foi gravada em parceria com o jogador de futebol Daniel Alves.

“Após alguns anos focado em eventos corporativos, surgiu uma nova oportunidade para voltar com tudo ao cenário da música sertaneja, gravando um EP com seis músicas. Estou muito animado e confiante com esse novo projeto”, disse Roger.