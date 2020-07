Seeb convida a cantora Emelie Hollow para o lançamento de “Safe Zone”

PUBLICIDADE

A aclamada dupla norueguesa de EDM Seeb lança hoje, em todos os aplicativos de música, a primeira parte do álbum “Sad In Scandinavia”. O repertório traz cinco faixas, incluindo o novo single, “Safe Zone”, que conta com a participação da artista revelação Emelie Hollow.

A norueguesa Emelie é dona do hit, “Lily”, sua colaboração com o Alan Walker, que já ultrapassa a marca de 1 bilhão de streams. O duo, formado pelos os produtores Simen Eriksrud e Espen Berg, também incluiu nesta primeira parte a faixa-tema, além das dançantes “Don´t You Wanna Play?”, que traz a colaboração de Julian Burgen, “Unfamiliar”, uma colaboração com Goodboys e HRVY e a inédita “Why Change”, que traz a participação de Andres Moe. A dupla se tornou conhecida depois de uma série de remixes bem-sucedidos, com artistas como Coldplay, OneRepulic, Shawn Mendes, Tove Lo, entre outros. Sua versão de “I Took A Pill In Ibiza”, que ocupa a 39ª posição de música mais transmitida da última década, já foi transmitida mais de 1 bilhão de vezes. O videoclipe da faixa acumula mais de 1,2 bilhão de views.