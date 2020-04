“Saudade”, hit de MC Zaac já está disponível nas plataformas digitais

PUBLICIDADE 

Dono de uma voz marcante e particular, MC Zaac é hoje um dos nomes mais expressivos do universo do funk. O cantor, que explodiu para a fama em 2016 com o hit “Bumbum Granada”, em parceria com Jerry Smith, lança nesta próxima sexta-feira (24), seu novo single intitulado “Saudade”.

A nova canção consiste em um funk melody sensual, com uma batida suave e envolvente, e promete ser mais um hit do artista. A música também vem acompanhada de um videoclipe, que promete animar o público e fazer todo mundo dançar nesse período de quarentena. MC Zaac vem dando um jeitinho de estar sempre em contato com os fãs, fazendo lives no Instagram e convidando outros cantores e alguns fãs, “amo essa interação com meu público”, admitiu o MC.

“Meu objetivo sempre foi fazer música de qualidade, com muito amor, para agradar e divertir a todos. E vou continuar buscando isso”, revelou Zaac. Seu sucesso pode ser percebido não apenas nos números conquistados com seu trabalho (alcançando os primeiros lugares das principais plataformas de streaming), como também em seus feats. Depois de “Saudade” Zaac promete que tem muita coisa no forno, e que todo mundo pode aguardar muitas novidades e boas parcerias nacionais e internacionais pela frente.

MC Zaac revelou ao Jornal de Brasília que está aberto a todos os estilos e se inspira em todos os ritmos musicais. “Ouço de tudo, sou muito eclético, desde muito funk, black, até pop, rock e tento sempre absorver o que tem de melhor em cada canção, tudo pode servir de inspiração”, o MC revelou que vai ter muita música na pegada “melody sensual” pela frente.