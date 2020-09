Samuel Rosa prepara live acústica comemorativa do seu novo canal do Youtube

PUBLICIDADE

Samuel Rosa está inaugurando um novo canal no Youtube e para comemorar a data, o cantor organizou uma live especial, em formato acústico, ao lado de Juliano Alvarenga, guitarrista da banda Daparte e filho do músico do Skank. A transmissão será feita, às 17h, diretamente do estúdio Sonastério, em Belo Horizonte, através do seu canal (www.bit.ly/YoutubeSamuelRosa) .

A base do repertório será formada pelas composições de Samuel, mas a dupla também apresentará músicas de outros artistas e canções de autoria de Juliano.

Juliano Alvarenga tem 21 anos e integra a banda Daparte, que está no segundo álbum da carreira. Ele e Samuel serão acompanhados pelos músicos Alexandre Mourão (Boi), no baixo, Doca Rolim, no violão, e Marcelo Dai, na percussão bateria.

O novo canal do cantor é uma forma de se aproximar ainda mais do público, poder trocar informações com os fãs que o acompanham, contar sobre o seu processo de composição, sobre a cena que ele viveu na música, também sobre composições e músicos que admira, um pouco do seu dia a dia, pavimentando assim sua carreira solo. “Quero documentar melhor coisas que acho que são interessantes para as pessoas que me seguem. Quero uma cobertura maior da minha carreira, seja ela com a banda e fora dela”, comenta Samuel.