Saint Patrick’s Day no Parque da Cidade neste fim de semana

PUBLICIDADE 

A edição de março do Beba do Quadrado é para celebrar a festa que acontece há mais de duas décadas na Irlanda. A próxima edição do maior festival cervejeiro da capital conta com o melhor da gastronomia brasiliense e irlandesa e com a presença de churrasqueiros certificados pelo Guinness. Com entrada gratuita, o evento acontece entre os dias 7 e 8 de março, a partir das 12h, no estacionamento 10 do Parque da Cidade.

Para trazer um pouquinho dessa cultura para Brasília, o Beba do Quadrado segue as tradições à risca. Além das mais de 12 cervejarias que expõem variados rótulos de cerveja, haverá iguarias gastronômicas na cor verde e pratos nativos da Irlanda. Entre eles, o Irish Burger (sanduíche esverdeado preparado especialmente para esta edição) e um delicioso e refrescante chope verde. Pratos típicos, como sanduíche de picanha irlandesa e isca de frango preparada em uma cerveja tradicional do país europeu, também podem ser experimentados.

O churrasco está garantido com mestres certificados pelo Guinness. Entre os cortes, que são defumados por cerca de 12 horas, estão: brisket, pork ribs, costela supreme e picanha ao molho chimichurri. No menu de guarnições, as opções são arroz carreteiro, queijo coalho com melado de cana e pão de alho. Os comensais ainda podem saborear uma linguiça artesanal e um delicioso churrasco de chão.

Os dois dias de evento também contam com apresentações musicais. No sábado (7), a banda Diferencial Zero abre as musicalidades com rock nacional e músicas autorais. O Trio Magnata sobe ao palco para tocar clássicos do rock. Um cover do Green Day também se apresenta e traz os hits do grupo americano.

Já no domingo (8), a Irlanda se faz presente com a banda Bardow e os Folks, o grupo toca músicas com ritmos do folk, rock, blues, BlueGrass e covers de músicas irlandesas. A Free to Decide sobe ao palco do Beba do Quadrado para tocar e cantar clássicos da The Cranberries, banda natural da Irlanda que fez sucesso ao som de Zombie e Linger. A Trio Magnata retorna ao palco e, em seguida, a banda Line também se apresenta com clássicos do rock nacional e internacional.

Serviço:

Beba do Quadrado – Edição Saint Patrick’s Day

Dia: 07 e 08 de março

Horário: 12h às 22h

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade

Entrada: Gratuita

Informações:facebook.com/bebadoquadrado/ ou instagram.com/bebadoquadrado/