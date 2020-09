Run The Jewels lança clipe “Out of sight”, faixa com 2 Chainz

PUBLICIDADE

Run the Jewels, duo formado por El-P e Killer Mike e um dos principais nomes do hip hop mundial, continuam a ampliar o universo do seu novo álbum “RTJ4” com o vídeo de “Out of Sight”, parceria com o rapper 2 Chainz. Este é um lançamento da BMG. Ouça “RTJ4”: https://bmgbrazil.lnk.to/RTJ4

Veja o vídeo:

O vídeo chega para marcar a estreia mundial do filme de comédia negra “Get Ducked”, diridigo por Ninian Doff e que conta com a música na trilha. Doff, que já dirigiu clipes do JJ Doom, Migos e The Chemical Brothers, já havia colaborado com o Run the Jewels no clipe de “Love Again” do “RTJ2” (2014).

“Out of Sight” é a terceira faixa do laureado álbum a ganhar vídeo. O primeiro foi “ooh la la”, parceria com DJ Premier e Greg Nice. Seu clipe, que teve status viral, mostra uma festa nas ruas celebrando o utópico fim da luta de classes. Recentemente eles lançaram uma hipnótica animação para “Ju$t”. A faixa, que fala sobre a ligação entre dinheiro e poder, conta com participação especial do cantor e produtor musical Pharrell Williams e de Zack de La Rocha, vocalista do icônico Rage Against the Machine.

Assista ao clipe “ooh la la (feat. DJ Premier & Greg Nice)”: https://youtu.be/Sff7Kc77QAY

Assista ao vídeo de “Ju$t”: https://youtu.be/32hUIGnMpOY

Além dos nomes citados, o disco conta com participações de Mavis Staples e Josh Homme (Queens of the Stone Age). Produzido por El-P, o disco foi gravado entre o Shangri-La Studios, do lendário Rick Rubin e o icônico Electric Lady Studios. “RTJ4” é o resultado de dois anos de intensos trabalho e refino para criação de uma coleção de comentários sociais afiados junto de pura diversão. O disco está disponível em todos os serviços de streaming de música.