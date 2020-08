Romero Britto reafirma que foi vítima de violência e Bial lamenta artista não responder dúvidas

PUBLICIDADE

Pedro Bial, 62, iniciou seu programa, Conversa com Bial (Globo), de um jeito diferente na madrugada desta quinta-feira (19). O jornalista, junto com sua equipe, decidiu exibir uma entrevista com Romero Britto, 56, realizada poucas semanas antes da divulgação do vídeo em que uma mulher aparece quebrando uma peça de arte do artista, que circulou na web no fim da semana passada.

O apresentador explicou aos telespectadores que, como o bate-papo havia sido feito antes do acontecimento polêmico, ele propôs ao pintor pernambucano uma nova conversa, que foi negada pelo mesmo. Bial afirmou ter insistido e, portanto, enviado cerca de quatro perguntas sobre o ocorrido.

“Infelizmente Romero Britto não respondeu a nossas perguntas. Eu tinha perguntado se ele estava conseguindo dormir bem no meio dessa crise, também quis conhecer a versão dele sobre o que aconteceu no restaurante e perguntei por que só três anos depois esse vídeo veio a público”, disse o jornalista.

Apesar de se esquivar das perguntas de Bial, o artista brasileiro, que vive em Miami, Flórida, reafirmou, em um vídeo enviado com exclusividade para o programa, que foi vítima de violência e lamentou que algumas pessoas lutassem “contra o sucesso dos outros ao invés de focarem em seu próprio sucesso.

Pedro Bial, por sua vez, lamentou o fato de Romero Britto não ter respondido suas perguntas. “Se ele tivesse respondido, teria sido legal, pra ele, pra marca dele, que movimenta centenas de milhares de dólares por ano, teria sido legal para tantas pessoas cujos empregos dependem do trabalho dele, e também teria sido bom para todos nós, fãs do Romero, e entre esses fãs tantas crianças que o admiram demais.”

Antes de exibir a entrevista com Britto, Bial ressaltou que torcia para a situação se resolver: “A gente espera sinceramente que essa crise se resolva logo, ele é um brasileiro muito importante para todos nós e para a imagem do Brasil no mundo.”

O incidente do vídeo ocorreu em 2017, quando uma mulher norte-americana decidiu tirar satisfação com o artista em sua galeria de arte localizada em Miami. Ela quebrou uma peça do artista avaliada em US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil) e afirmou que se tratava de uma vingança, já que o pintor brasileiro havia desrespeitado os funcionários do seu restaurante.

“Você foi ao meu restaurante, reservou uma mesa para 20 pessoas para tomar café da manhã ao preço de US$ 8 (cerca de R$ 43), que é barato, e ainda pediu desconto. Você humilhou meus funcionários, pediu que eles tirassem a música e pediu que não falassem, porque senão o senhor não iria mais”, diz a mulher na gravação capturada por funcionários e visitantes.

Em nota, Romero Britto afirmou que o episódio foi lamentável e que seu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. “A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos. Vou continuar minha missão de alegrar o mundo, que como nunca precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo”, afirmou o artista pernambucano.

Na web, internautas criticaram a participação de Britto no Conversa com Bial.

