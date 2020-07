Rodrigo Lombardi e Claudio Sassaki debatem educação no Brasil

PUBLICIDADE

Com o propósito de transformar a educação do Brasil, há oito anos, o empreendedor Claudio Sassaki decidiu criar a Geekie, empresa que atua com soluções inovadoras que potencializam a aprendizagem. Ao longo da jornada, a empresa já atendeu mais de 12 milhões de brasileiros e se tornou a única plataforma nacional de ensino adaptativo credenciada pelo Ministério da Educação e da Cultura (MEC) para o Guia de Tecnologias Educacionais. A convite do ator Rodrigo Lombardi, o empreendedor – mestre em Educação pela Universidade de Stanford – participará de um bate-papo no Instagram para falar sobre sua trajetória e a educação em tempos de pandemia. A live será realizada hoje, quarta-feira, 15 de julho, às 20 horas, no Instagram do ator: @rodrigolombardi



Ao longo do distanciamento social, Lombardi já entrevistou personalidades como o filósofo Leandro Karnal e a empreendedora Luiza Trajano.

SOBRE A GEEKIE | Referência em educação com apoio de inovação no Brasil e no mundo, a Geekie foi fundada em 2011 – pelos empreendedores Claudio Sassaki e Eduardo Bontempo – com a missão de transformar a educação do país. Nos últimos oito anos, a empresa tem desenvolvido soluções inovadoras que potencializam a aprendizagem. Com foco no Ensino Médio e Fundamental II, a empresa alia tecnologia de ponta a metodologias pedagógicas inovadoras. Única plataforma brasileira de ensino adaptativo credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para o Guia de Tecnologias Educacionais – que identifica soluções tecnológicas capazes de melhorar a qualidade do ensino brasileiro – em sua trajetória a Geekie alcançou mais de 5 mil escolas públicas e privadas de todo país, impactando cerca de 12 milhões de estudantes.

Entre as certificações mais relevantes, a empresa destaca: WISE 2016 (Qatar Foundation), TOP Educação (Revista Educação, categoria software educacional mais lembrado do mercado), Empreendedor Social Brasil (Folha de São Paulo e Fundação Schwab), Empreendedor Social Mundial (Fundação Schwab), Trip Transformadores e Empresas Mais Conscientes (Revista IstoÉ) – além de compor a rede global de empreendedores Endeavor. A Geekie conta também com investidores de tradição na área educacional como família Gradin (por meio do fundo Virtuose), Fundação Lemann, Jorge Paulo Lemann (por meio do Fundo Gera), Arco Educação, além dos fundos, o norte-americano Omidyar Network e o japonês Mitsui & Co. www.geekie.com.br