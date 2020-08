Rodrigo França ministra curso de teatro online pela 1ª Escola Nacional de Artes

PUBLICIDADE

Diante do mundo artístico cada vez mais digitalizado, surge a 1ª Escola Nacional das Artes em formato digital dos sócios Caio Bucker e Fábio Gonçalves. A instituição conta com plataforma própria de ensino e promete cursos nas mais variadas linguagens artísticas e também de posicionamento estratégico de carreira.

Sabedor da importância da representatividade, Bucker convidou Rodrigo França, nome de destaque nas artes cênicas do Rio e vencedor do Prêmio Shell de Teatro, para assumir o Curso de Teatro da instituição digital.

O “Curso de Teatro” ministrado pelo ator e diretor Rodrigo França oferece uma experiência para o exercício de interpretação para atores iniciantes e profissionais. Possibilita um mergulho na história do teatro e análises de obras teatrais e de sua recepção, além da relação com diversos processos de criação da cena contemporânea.

Rodrigo França é ator, diretor, dramaturgo, articulador cultural e artista plástico. Começou a carreira em 1992 e já trabalhou em 42 espetáculos como ator e 8 como diretor. Foi o vencedor do Prêmio Shell de Teatro 2019 na categoria “Inovação”, e no 18º Prêmio Questão de Crítica, ambos pelo trabalho no Coletivo Segunda Black, onde é cocriador e curador. Dos trabalhos mais recentes como diretor, destacam-se “Oboró – Masculinidades Negras”, “O Amor como Revolução”, “Yabá – Mulheres Negras” e “Enlaçador de Mundos”. Escreveu os livros “O Pequeno Príncipe Preto” e “Confinamentos & Afins – o olhar de um homem negro sobre resistência e representatividade”, e já expôs suas pinturas no Brasil, Estados Unidos e Portugal.

Com a missão de democratizar os estudos culturais, ensinar, formar e qualificar profissionais chega ao mercado a Escola Nacional das Artes, a primeira escola online de artes do Brasil. Com um Sistema de Ensino exclusivo, a Escola conta com uma plataforma de streaming que permite a qualquer pessoa no mundo se conectar para assistir a aulas em vídeo que ficam disponíveis pelo computador, celular e tablet.

A Escola atua como um shopping de educação online destinada a estudantes, profissionais e também para todos amantes das artes que queiram aprender para sua satisfação pessoal. É um espaço onde os alunos têm acesso a um catálogo de cursos e oficinas relacionados ao universo do Teatro, Teatro Musical, Cinema, Televisão, Dublagem, Plataformas digitais, Dança, Fotografia, Produção Cultural, Arte Contemporânea entre outros.

As videoaulas são disponibilizadas por profissionais experientes, qualificados e reconhecidos nacionalmente em cada segmento e contam com nomes como Rodrigo França, Walter Lima Jr., Diogo Portugal, Mabel Cezar, Caio Bucker, Larissa Câmara, Mariana Nogueira, Paulo Cesar Medeiros e o CEFTEM – o Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical, entre outros.

Além dos cursos, a Escola oferece um portal de notícias com informações sobre as estreias teatrais no Brasil, vernissages, lançamentos de filmes e festivais entre outros eventos. Entrevistas exclusivas com artistas e profissionais da cultura, lives com professores e profissionais inseridos nesse mercado e oportunidades na área artística.

Idealizada pelo produtor cultural e professor Caio Bucker, pelo empresário Fábio Gonçalves – precursor no ensino à distância no país, e pelo designer e fotógrafo Vine Costa, a ferramenta permite também a criação de aulas, módulos e cursos completos que podem ser utilizados em palestras, workshops, seminários, cursos livres, cursos profissionalizantes, de graduação e pós-graduação, e treinamento empresarial.

QUEM SOMOS

Caio Bucker, atuante há mais de 12 anos no mercado artístico, aposta na experiência digital como uma forma de acessibilidade aos iniciantes, profissionais da área ou apenas aos amantes dela. Por ser online, a escola dará amplo alcance ao ensino de excelência para todo o país, capitais e interior e para todo o mundo. “A partir de conteúdos bem elaborados e inéditos, podemos tirar a ideia de que os cursos online são caça níqueis e que a escola pode contribuir muito no ensino das artes.” Conclui.

Fábio Gonçalves afirma que a plataforma foi pensada numa forma de acesso simples para adaptar-se a todos os dispositivos possíveis para que o interessado tenha total aproveitamento dos conteúdos disponíveis. “Buscamos os melhores recursos tecnológicos, os instrutores mais renomados do mercado, para formar com excelência. Temos professores muito bem conceituados e atuantes na área artística.”

Caio Bucker – Mestrando em Filosofia da Arte pela UERJ, especialista em Arte e Filosofia pela PUC-Rio e graduado em Comunicação Social com bacharelado em Cinema pela PUC-Rio, Caio atua há 12 anos como produtor cultural. Dentre suas produções, destacam-se os espetáculos: “Ícaro and The Black Stars”, com Ícaro Silva; “Tsunany”, com Nany People; “O Julgamento de Sócrates”, com Tonico Pereira; “Parem de Falar Mal da Rotina”, com Elisa Lucinda; “Farnese de Saudade”, com Vandré Silveira; e “Delírios da Madrugada”, com Zéu Britto. Dirigiu o documentário “Do Velho Casarão ao Congo: uma história de resistência”. É professor com experiência nas áreas de Produção Cultural, Teatro, Cinema, Comunicação Social, Filosofia da Arte e Teoria da Imagem.

Fábio Gonçalves – Empresário com mais de 25 anos de experiência no mercado educacional, é fundador da maior empresa de educação não regulamentada do país, com unidades em todos os Estados do Brasil: a ABECE, que reúne as empresas educacionais Academia do Concurso, Damásio Educacional, Meta, Clio e Faculdade de Direito Damásio. Foi precursor no Ensino à Distância no país, criando um dos primeiros grupos de educação por satélite. Há 10 anos se dedica à educação 100% online no Brasil e nos Estados Unidos. Toda essa experiência contribuiu par a criação de uma proposta de ensino online altamente eficaz, com uma plataforma de ensino capaz de se adaptar a qualquer necessidade e considerada atualmente uma das melhores da América Latina.

Os cursos podem ser adquiridos através do site da Escola (https://www.escolanacionaldasartes.com.br/) e a compra pode ser realizada de diversas formas, como cartão de débito, crédito, boleto bancário e paypal. Valores a partir de R$ 139,90. No momento, todos estão com promoção de lançamento. As aulas são gravadas e ficam disponíveis para o aluno assistir quando quiser.

