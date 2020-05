Rodrigo Alarcon lança “Frágil Coração”, canção dedicada ao seu pai, com videoclipe nostálgico

PUBLICIDADE 

Após iniciar os lançamentos deste ano com “15b” (part. Mari Froes), Rodrigo Alarcon lança hoje (15) “Frágil Coração”, canção que chega acompanhada de videoclipe, produzido e gravado inteiramente pelo artista.

A faixa foi escrita em uma madrugada de três anos atrás: “Recebi uma ligação da minha mãe me dizendo que meu pai havia sido internado na UTI por conta de um problema de coração. Naquele momento eu não conseguia mais pensar em nada, meu pai sempre me foi uma figura forte e saudável. Até então não havia passado pela minha cabeça a real fragilidade da vida e como não estamos preparados para notícias como essas”, conta o artista.

Escrita na mesma noite da ligação, Alarcon conta que “A única coisa que consegui fazer foi essa música, uma ‘bronca’ de quem ama. A canção surgiu neste contexto. Hoje meu pai está bem e recuperado”, completa.

Com essa recordação, o artista sentiu o mesmo anseio este ano, com o cenário de pandemia, onde se viu longe de seus pais: “Quando eu imaginaria algo parecido? Nunca. Estou em isolamento social junto de minha irmã e meu cão. Longe do meu pai e minha mãe. A saudade me fez querer criar algo além da canção. Por isso abri álbuns de fotografias para dividir com o público todo meu amor e pedir, nesse novo contexto, para que quem a gente ama se cuide”, finaliza.

Assista ao clipe:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Frágil Coração” já está disponível em todas as plataformas digitais e pode ser ouvida aqui: https://ditto.fm/fragilcoracao .





Sobre o artista:

Rodrigo Alarcon é um cantor e compositor paulista de 28 anos que vem construindo carreira na ‘Nova MPB’ desde 2015, quando lançou seu primeiro trabalho autoral no YouTube, “O Lado Vazio do Sofá”. Hoje, após lançar seu EP de estreia em 2018, a faixa já ultrapassa 5 milhões de plays no YouTube, juntamente aos 105 mil inscritos em seu canal. No Spotify, Rodrigo ultrapassa os 295 mil ouvintes mensais na plataforma.

Seu último single de trabalho, “15b”, com participação de Mari Froes, já passa de 350 mil plays no Spotify. Após sua participação no Festival Bananada em 2019, Rodrigo foi citado pela revista Rolling Stone como aposta e “pronto para ser grande”.



Siga no Instagram: https://www. instagram.com/ rodrigoalarconoficial/.