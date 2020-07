Roda de Teatro de Bonecos acontece online nos meses de julho e agosto

PUBLICIDADE

A magia do teatro de bonecos vai encantar o público de todas as idades pela internet. É a Roda de Teatro de Bonecos Online – Complexo Cultural Samambaia, que apresentará a diversidade dos bonecos do DF, com espetáculos online em diversas linguagens, como marionetes, mamulengos, bonecos de balcão, manipulação direta, sombras e muito mais, com uma programação para toda a família. Serão ao todo 17 espetáculos, nos fins de semana dos dias 17 de julho a 02 de agosto, que serão disponibilizados nas redes sociais da Associação Candanga de Teatro de Bonecos – ACTB. Os espetáculos estão sendo gravados no Complexo Cultural Samambaia, sem público, com as devidas medidas de segurança, e a programação será liberada no início de cada semana das apresentações.

Nessa primeira semana, no dia 17, na sexta, teremos o grupo Mamulengo Presepada, com o espetáculo Bumba Meu Mamulengo, às 11h, e a Cia Bagagem, com o espetáculo Contos Para Acordar, às 17h. No sábado, dia 18, teremos a Cia Titeritar, com o espetáculo Pedro e o Lobo, às 11h, e Mamulengo Lengo Tengo, com o espetáculo Nas Tripas da Cobra Encantada, às 17h. E no dia 19, domingo, teremos Mamulengo Sem Fronteiras, com o espetáculo Exemplo de Bastião, às 11h, e a Voar- Teatro de Bonecos, com o espetáculo João e o Pé de Feijão, às 17h.

Se apresentarão na Roda durante os fins de semana os grupos: Mamulengo Presepada, Mamulengo Lengo Tengo Cia. Titeritar, Mamulengo Santa Dica, Cia Bagagem, Mamulengo Sem Fronteiras, Grupo Voar, Cia Trapusteros, Pirilampo, Circo Boneco e Riso, Mamulengo Saruê, Cia. Jorge Crespo, Mamulengo Fuzuê, Mamulengo Alegria, Cia Lumiato, Tato Criação Cênica e Cia Teatral Cidade dos Bonecos.

ACTB

A Associação Candanga de Teatro de Bonecos – ACTB foi fundada em 1997 com o propósito de reunir bonequeiros , bonequeiras , pesquisadores e estudantes do Teatro de Formas animadas. É filiada a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos – ABTB e a União Internacional da Marioneta – UNIMA, formando uma rede mundial de difusão dessa arte milenar. No DF nota-se o crescimento do interesse pelo teatro de bonecos, a associação reúne atualmente mais de 25 grupos e pesquisadores , com trabalhos que percorrem diversas técnicas. A diversidade de linguagem resulta em espetáculos de qualidade dirigidos ao público adulto e infantil, capacidade de oferecer oficinas de formação e de participar significativamente de discussões e debates na área do Teatro de Formas Animadas. Este projeto tem o apoio/patrocínio do Fundo de Apoio de Cultura-FAC é proposto pela ACTB e coordenado por Thiago Francisco.

SERVIÇO

Roda de Teatro de Bonecos Online – Complexo Cultural de Samambaia

Quando? de 17 de julho a 02 de agosto

Onde?

Youtube: https://bit.ly/ actbyoutubecanal

Instagram: actb_teatro_de_bonecos

Facebook: facebook.com/ actbteatrodebonecos/

Quanto? Gratuito

Classificação: Livre

PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA (as próximas serão liberadas no início de cada semana)::

Dia 17, sexta-feira

Mamulengo Presepada – Bumba Meu Mamulengo, às 11h

Cia Bagagem, – Contos Para Acordar, às 17h

Dia 18, sábado

Cia Titeritar – Pedro e o Lobo, às 11

Mamulengo Lengo Tengo – Nas Tripas da Cobra Encantada, às 17h

Dia 19, domingo

Mamulengo Sem Fronteiras – Exemplo de Bastião, às 11h

Cia Voar Teatro de bonecos – João e o Pé de Feijão, às 17h