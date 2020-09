Rock e libertação no Festival on line Set Free Fest

PUBLICIDADE

Nada melhor do que cantar a liberdade na data da independência do país, sobretudo em meio à essa pandemia que nos faz repensar e nos reinventar. É isto que quatro emblemáticas bandas brasilienses de rock vão fazer nos dias 06 e 07 de setembro, em formato LIVE, através do youtube a partir das 19 horas. No domingo, 06/09, vai acontecer a apresentação das bandas Dynasty e U2one e no feriado, 07/09, será a vez das bandas Nasty e Hollywood. Batizado de SET FREE, expressão em inglês que significa libertar, o mini festival traz shows envolventes com músicos de qualidade excepcional e repertório de muito bom gosto trazendo canções que o público canta junto e se emociona.

A primeira edição do SET FREE FEST tem tudo para marcar a história dos melhores shows do período de quarentena e se consolidar para próximos anos. O nome remete ao mês de setembro, à independência do Brasil e ao “estar livre”. O rock tem suas origens parecidas com a do seu precursor e maior influência: o blues. Mas enquanto o blues cantava o lamento dos escravos que lutavam por suas libertações físicas, o rock buscou a liberdade das ideias contestando valores e preconceitos arraigados em uma sociedade pós guerra. O SET FREE FEST resgata este sentimento libertário o qual sempre esteve presente neste gênero musical que conquistou todo o planeta.

As bandas:

U2 ONE –

Considerados pela crítica um dos melhores covers da banda irlandesa, Rubinho Gabba e sua banda U2 ONE se apresenta há mais de 15 anos, tendo no currículo shows em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Brasília, Espírito Santo entre outros.

Rubinho Gabba tem um timbre incrivelmente semelhante ao de Bono Vox, além de seus trejeitos e seu visual que também se parecem. No repertório, todas as fases da banda, com ênfase em hits como “With or Without You”, “One” e “Sunday Bloody Sunday”.

Integrantes:

Rubinho Gabba – Voz, violão, guitarra e piano.

Beto Peres – Guitarra, teclados e voz.

Jeff Nunes – Baixo e voz.

Alan Diego – Bateria e programações.

https://www.instagram.com/explore/tags/u2onecover/?hl=pt-br

DYNASTY-

Reverenciando a soberania do Rock e seu legado de décadas, a banda Dynasty toca um repertório pautado em artistas consagrados que reinaram (alguns ainda reinam) não somente nos selos da indústria fonográfica, mas também nos corações de várias gerações. Essa fabulosa e miscigenada dinastia do rock que influenciou gerações de produtores, músicos e artistas é a linha da narrativa musical da banda Dynasty, demonstrando a sofisticação de linguagens tanto pelas texturas de guitarras distorcidas e eletrizantes, como pelas batidas firmes e pulsantes.

Integrantes:

Aline Lakiss – Voz

Alan Dieggo -Bateria

Beto Peres –Guitarra e voz

Fábio Sulz -Baixo

Zé Castello –Sax, Guitarra e voz

HOLLYWOOD BAND-

Surgida em 2008 de uma parceria entre os artistas Alírio Netto, que hoje está nos vocais principais da Queen Extravaganza (banda oficial de tributo ao Queen) e Beto Péres (que excursionou por dois anos consecutivos com Joe Lynn Turner, ex-vocalista do Deep Purple) a Hollywood tem por propósito resgatar os clássicos rocks dos anos 80. Experientes e com passagens por diversos grupos de rock do país, resolveram montar uma banda que resgatasse os clássicos sons dos anos 80, focado nas trilhas que embalaram as famosas propagandas da marca da Souza Cruz, com belas cenas de esportes radicais e ao som de muito rock. Com arranjos fiéis aos originais, a Hollywood faz uma viagem no tempo de sua própria trajetória como pelas músicas que embalaram toda uma geração.

Integrantes:

Thiago Ruby – vocal e guitarra

Beto Peres – guitarra, teclado e vocal

Nando Lima – baixo e vocal

Marcus Tymburibá – bateria

Nasty

A banda Nasty, de Brasília (DF), formada apenas por mulheres, possui em seu repertório: Clássicos do Rock, Rock moderno e Pop internacional (versão rock), focando em sua maioria em bandas femininas ou com integrantes mulheres como: Paramore, Heart, Halestorm, The Pretty Reckless, The Cranberries, Lady Gaga, Britney Spears e outras. Além dos grandes nomes de bandas masculinas de todas as eras como: Aerosmith, Queen, Yes, Linkin Park, Rage Against the Machine e outros.

Iniciou seu trabalho em 2019, trazendo toda a força feminina na cena local, com pegada, qualidade e estilo, já se apresentou em várias casas locais e em Goiânia e vem ganhando cada vez mais a admiração do público e produtores locais. A banda foi uma das atrações no palco principal do Brasília Capital Moto Week 2019, maior evento de motociclismo da América Latina.

Integrantes:

Michelle Fioravanti- Teclado e voz principal

Clarissa Azevedo- Guitarra base e voz

Olívia Laquis: Bateria

Brenda Kubota: Contrabaixo e voz

Letícia Neto: Guitarra e voz

facebook.com/bandanasty

SET FREE FEST

06 E 07 DE setembro

19 HORAS

https://www.youtube.com/user/BetoPeresNeto