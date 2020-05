Roberto Carlos e Daniel mudam horário das lives

PUBLICIDADE 

Roberto Carlos e Daniel farão uma live especial na Globo e na Band, respectivamente, no próximo domingo, 10, em homenagem ao Dia das Mães. No entanto, haviam marcado para o mesmo horário, às 15h.Como os públicos dos dois cantores são parecidos, eles decidiram fazer ajustes para não competir pela audiência: Roberto Carlos se apresentará às 15h e Daniel às 15h45.

O show do sertanejo será transmitido também nas rádios Band FM e Nativa FM, com mediação de Cátia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde. Os dois participarão do especial ao vivo, cada um da sua casa.

A âncora é fã do sertanejo e já chegou a dizer em seu programa que “Daniel é um dos homens mais família” que ela conhece, “um grande exemplo para o dia das mães”.