Roberta Campos se apresenta na 1ª edição virtual do Festival argentino “Por Un Mundo Mejor”

PUBLICIDADE

A cantora Roberta Campos compõe a lista de convidados para se apresentar no Festival PUMM! (Por um Mundo Melhor), o primeiro Festival da Argentina a instalar o conceito de sustentabilidade. Com quatro edições em diferentes cenários, o festival terá agora sua primeira edição virtual, propondo novos caminhos de integração cultural e solidariedade.

A transmissão será feita através do canal do YouTube do MUBA TV Cultura no dia 18 de julho , sábado , a partir das 13 horas , e promovida no Instagram dos artistas. A cantora mineira vai apresentar quatro canções: “Fique na Minha Vida”, “Todo Dia”, “Abrigo” e o famoso sucesso “Minha Felicidade”.

O festival está sendo promovido na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai em apoio ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Roberta Campos | Festival PUMM! #PorumMundoMelhor

Data: 18 de julho, sábado

Horário: A partir das 13h

Transmissão: YouTube MUBA TV Cultura e @robertacamposoficial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE