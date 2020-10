Rionegro e Solimões e Guilherme e Santiago recebe convidados especiais em “De Volta Aos Palcos”

PUBLICIDADE

Recentemente divulgado pela mídia de todo o Brasil, o show de Rionegro e Solimões e Guilherme e Santiago causou muita comoção. Juntos no espetáculo “De Volta aos Palcos”, no dia 24 de outubro (sábado) os sertanejos anunciam mais duas grandes novidades para agregar ainda mais valor a esta memorável noite. O evento contará com as participações especiais do locutor mais versátil do Brasil, Cuiabano Lima e do cantor emergente João Neves.

De Volta Aos Palcos acontecerá em Franca, interior de São Paulo, e a reserva por mesas seguem disputadíssima. Afinal de contas, a noite marcará a volta aos palcos de duas das mais queridas duplas sertanejas do Brasil. Esta ocasião seguirá todos os padrões de segurança para proteger público, equipe técnica e artistas. O espaço receberá apenas o público destinado à 100 mesas que estarão no salão, uma com distância segura uma da outra. Para garantir a presença, basta entrar em contato pelo whatsapp (16) 9 9174-0333.

O espetáculo será impactante. As duas duplas se apresentarão em um palco 360° com direito a duetos inesquecíveis de memoráveis clássicos sertanejos. É claro que as duas duplas terão também momentos em que se apresentarão sozinha, colocando na roda os hits de carreira. Mas esse será um momento da música sertaneja a ser compartilhado com todo o Brasil.

Embora a casa de show tenha aberto o espetáculo para um restrito público, as duas duplas farão a transmissão ao vivo do show em seus canais oficiais do YouTube. Para acompanhar, basta acessar Youtube.com/negroesolimoes e/ou Youtube.com/guiesantioficial e ativar as notificações para receber o aviso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E, para abrilhantar ainda mais esta grande comemoração à retomada da agenda de shows dos artistas, haverá a participação especial de Cuiabano Lima, o locutor mais versátil e requisitado do Brasil. O rei da voz será o apresentador do show. Mas não é só. Filho do cantor Rionegro, o emergente e talentoso João Neves será responsável pelo after, fazendo o show de encerramento.

Em tempo: Rionegro e Solimões seguem focados na arrecadação de mantimentos e verba para instituições de Franca. Por esse motivo, alguns amigos patrocinadores já estão junto focados no apoio desta transmissão ao vivo. Caso haja interesse de patrocinar esta mega apresentação, entrar em contato através das redes sociais da dupla.

Sobre Rionegro e Solimões

Rionegro e Solimões completou no dia 1 de Abril, 31 anos de carreira levando nas costas o lema “Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão”, Rionegro e Solimões chegam a essa marca sendo uma das duplas mais respeitadas do Brasil, colecionando números extremamente satisfatórios. Entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 300 músicas gravadas, 19 CDs e 4 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 7.000 vezes, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca, 2008).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Guilherme e Santiago

Uma dupla sertaneja formada por irmãos pode ser algo comum no cenário musical brasileiro, mas o entrosamento e a afinidade musical de Guilherme & Santiago trazem um diferencial para os irmãos goianos. Completando mais de 25 anos de carreira com muitas canções que marcaram sua trajetória, Meia Noite e Meia, Jogado na Rua, Casa amarela, Talento e Carisma. Guilherme & Santiago se consolidaram entre os principais artistas sertanejos da atualidade, com grande espaço entre os jovens e aceitação tanto nas festas de peão quanto nas baladas.

Serviço:

Villa Eventos – Franca (SP)

Endereço: Rod. Eng. Ronan Rocha, 19304 – Rural, Franca – SP, 14404-080

Reserva de mesas: (16) 9 9174-0333