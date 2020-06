“Rhythm In Me” de Pontifexx e Düncan alcança o TOP 3 Global de Future House do Beatport

PUBLICIDADE

Um mês após o lançamento de “Rhythm in Me”, fruto da parceria de Pontifexx e Düncan pela STMPD RCRDS, gravadora de Martin Garrix, a música alcançou o TOP 3 Global de Future House do Beatport com sua versão Club Mix, conquistando a terceira posição de track mais baixada por DJs e fãs de todo o mundo e dividindo as primeiras colocações com artistas como Tchami e Moska. Com os vocais de Cammie e 2Strange, a produção agradou tanto o holandês Garrix, que rendeu o suporte em seu Radio Show antes mesmo de ser lançada, além de também ser tocada na renomada BBC Radio 1.



“Rhythm in Me” é o segundo lançamento de Pontifexx na STMPD, depois do grande sucesso de sua estreia no segundo semestre de 2019, com a música “Feelings” em parceria com Zeeba e Le Dib. Consolidando o espaço de Tomás Pontifex na gravadora holandesa e enaltecendo ainda mais o seu sólido talento. “A primeira vez a gente nunca esquece. Nunca tinha tido uma música no Top 3 do Beatport. Ver o todo esse alcance para a versão Club Mix é algo surreal e fico muito feliz com o apoio recebido da gravadora. Ansioso para vocês escutarem os próximos lançamentos meus por lá”, conta Pontifexx.



Düncan se juntou ao seleto grupo de produtores brasileiros a ter uma música lançada pela label de Martin Garrix, mostrando que os sonhos não podem parar, mesmo no meio de uma pandemia. “Entrar no Top 3 do gênero no Beatport significa muito pra mim. Como DJ e produtor, sempre tive esse sonho. É em momentos como este que me sinto cada vez mais e mais motivado para continuar a fazer o que eu mais amo – Música”, conta Düncan.



“Rhythm In Me“ é uma música diferente desde o primeiro instante. Primeiro, pelo estilo que ela segue, mesmo que dentro da música eletrônica, com uma mistura inovadora de rap. Segundo, pela excelente harmonia entre os vocais femininos e masculinos, uma aposta que pouco se vê neste cenário. A versão Club Mix tem um BPM (batidas por minuto) mais alto que a versão Radio, mas mantém os elementos misteriosos no break para culminar num build-up interessante e com ritmo marcante. A música agrada tantos os fãs de música eletrônica, quanto os de outros estilos.



Pontifexx e Düncan mostram que, além de uma amizade de anos, a sinergia no estúdio está rendendo frutos inéditos para ambos os projetos. Sendo você, fã de música eletrônica ou não, “Rhythm In Me” chega para ocupar o espaço de “nova música favorita” do momento! Ouça agora mesmo e entenda o porque a track entrou para o TOP 3 Future House do Beatport.