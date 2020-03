Reynaldo Gianecchini é flagrado correndo na praia de Ipanema após pedidos de isolamento

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (20), o ator de 47 anos Reynaldo Gianecchini, foi visto correndo sozinho na orla da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Mesmo após decretos de medidas de segurança que restringe a presença de banhistas nas praias para evitar aglomerações, a fim de que o Covid-19 não se prolifere, poucas pessoas ainda caminham pela areia e entram no mar. O comentarista da Globo Arnaldo César Coelho também aproveitou para fazer uma caminhada ao lado da mulher.

Os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina estão tomando medidas para evitar aglomerações nas praias devido ao risco de disseminação da doença. Alguns lugares estão usando carros da Guarda Municipal e autofalantes para orientar os banhistas.

No Brasil, mais de 600 pessoas já foram confirmadas com a doença e sete mortes. Entre os famosos que já confirmaram estar com a doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, os cantores Di Ferrrero e Preta Gil e as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho.