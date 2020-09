Rennan da Penha se junta a Ananda na sensual “Fodgi”

PUBLICIDADE

Rennan da Penha e Ananda se uniram para lançar “Fodgi”, funk mais lento e sensual para embalar momentos mais quentes. Já disponível em todas as plataformas digitais, a música, uma composição de Ananda em colaboração com Saulo Poncio, também conta com um lyric video animado.

“Essa foi uma música que me revigorou, porque estava há um tempo sem lançar uma música mais favela. Essa não é nem tão favela assim, a gente batizou ela de MPB Funk, porque ela é romântica, mas ao mesmo tempo é ousada. Acho que essa música vai bombar, estou acreditando muito nela”, conta Rennan. Confira: https://smb.lnk.to/fodgi

Rennan segue produzindo e tem mais projetos para 2020, mas por enquanto curte os números que não param de crescer. São 4.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e a faixa “Talarica” é o grande sucesso do momento, chegando a posição #27 no Spotify, #28 no ranking oficial do pró-música, #12 na Deezer e entrou para o Top 100 de Músicas e Vídeos mais vistos no YouTube.

Além disso, “Segue o Baile”, que teve mais de 3 horas de duração, 8 mil pessoas presentes e reuniu participações de MC Livinho, Rebecca, Luísa Sonza, Kekel, Turma do Pagode, Parangolé, POCAH, Thiaguinho MT, JS o Mão de Ouro, entre outros nomes, conta com mais de 70 milhões de streams acumulados e vem colecionando sucessos desde o primeiro single, apresentado em fevereiro – “Carnaval Chegando”, com POCAH, passa de 12.9 milhões de visualizações no YouTube e mais de 17 milhões de plays no Spotify, tendo entrado no Top 33 da lista das canções mais escutadas na plataforma. Outro destaque do projeto é a versão funk da canção “Baila Conmigo”, que já acumula 18 milhões de streams nas plataformas de áudio e 3.4 milhões de views no YouTube, com pico de #93 no Spotify Brasil.