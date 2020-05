Renato Vasconcellos e Oswaldo Amorim no Sextas Musicais on Live Streaming

PUBLICIDADE 

O jazz, a música popular brasileira, um duo ícone e a acústica marcante do CTJ Hall. Vasconcellos & Amorim celebram a MPB e a manifestação surgida em Nova Orleans, EUA, que há mais de um século conquista artistas e plateias em todo o mundo. Os fãs da boa música poderão assistir o dueto de casa, pelo canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson, no Sextas Musicais on Live Streaming, do dia 8 de maio, a partir das 20h. A pandemia de Covid-19 ainda impede o encontro de Renato Vasconcellos, no piano acústico, e Oswaldo Amorim, no contrabaixo acústico, com o burburinho da casa cheia. Mas, juntos, eles se conectam e continuam levando a arte onde o público pode estar.

No repertório, diversos segmentos do jazz e da música popular brasileira, percorrendo um cenário histórico que vai de Duke Ellington a Tom Jobim, passando por Bill Evans, Pat Metheny, João Donato e Toninho Horta. Além de instrumentistas, Vasconcellos e Amorim são, também, compositores e arranjadores e mostrarão alguns de seus temas de inspiração jazzística. Na live streaming, eles se valem da tecnologia para que, virtualmente, a música chegue aos ouvidos ávidos pela sonoridade dos instrumentos e do repertório escolhido pelos dois artistas. “O público poderá sentir a respiração e os batimentos cardíacos desse duo, no CTJ Hall. A música transcende e alcança seu destino, mesmo em momentos tão conturbados”, avalia Luiz Carlos Costa, produtor sociocultural da Casa Thomas Jefferson.

Renato Vasconcellos e Oswaldo Amorim compartilham uma longa trajetória musical com mais de quinze anos de atividade em shows, gravações e workshops. Os dois artistas têm formação acadêmica nos Estados Unidos, com ênfase em Jazz. Renato é mestrado em Jazz Piano Performance pela University of Louisville e Oswaldo é mestrado em Jazz Bass pela Manhattan School of Music. Vasconcellos é professor no Departamento de Música da Universidade de Brasília. Amorim é professor da Escola de Música de Brasília.

PROGRAME-SE

SEXTAS MUSICAIS ON LIVE STREAMING – DUO VASCONCELLOS & AMORIM

Live streaming poderá ser acessada no YouTube da Casa Thomas Jefferson: https://www.youtube.com/user/ctjonline

Data: Sexta-feira, 8 de maio, 20h

Classificação indicativa: Livre