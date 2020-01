“Regina não é perversa, nem cínica nem nazista”, diz Maitê Proença

“Regina não é perversa, nem cínica nem nazista. Dentro do cenário que vivemos, ela é a melhor das possibilidades”, disse Maitê Proença à coluna sobre a colega Regina Duarte na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro.

“Regina trabalha desde a adolescência e conhece muita gente no meio. Ela tem admiradores de todas as ideologias”, completou. A atriz, que foi colega de Regina durante anos na Globo, também afirmou que torce para que Regina “atenda a todas as demandas da cultura”.