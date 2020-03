Rede Record Brasília demite jornalistas acusados de racismo

PUBLICIDADE 

Na última segunda-feira (9), a Record TV Brasília, demitiu quatro jornalistas por postarem de um grupo de Whatsapp mensagens com cunho racista.

No grupo, chamado de “Resistência” as jornalistas trocavam mensagens com insinuações maldosas sobre a aparência de colegas negros que integravam a redação.

Uma das jornalistas chama uma colega negra de “Patolino”, uma referência ao pato preto da animação “Looney Tunes”, e outra compara os lábios da vítima com ânus.

A informação veio a público pelo blog Mundo Negro, que foi procurado por funcionários da Record TV Brasília, com prints de conversas de Whatsapp de jornalistas, incluindo uma correspondente internacional, que estariam usando o na rede social para difamar e fazer “piadas” sobre um jovem negro que trabalha na sede da emissora em Brasília.