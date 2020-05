Record anuncia retorno de reality apresentado por Sabina Sato nas noites de sábados

PUBLICIDADE 

SÃO PAULO, SP

A Record anunciou nesta quinta-feira (14) a data de retorno do reality Made in Japão, apresentado por Sabrina Sato. O programa retornará à grade no dia 23 de maio, com seis episódios, que serão transmitidos sempre aos sábados, às 22h30.



Em nota, a emissora afirmou que a competição continua valendo o prêmio de R$ 500 mil a ser entregue para uma das dez celebridades na disputa, “que encaram juntas o confinamento e as provas de uma gincana, tudo ao estilo japonês”. Estão na disputa os atores Sérgio Hondjakoff e Gui Santana, os modelos Luiza Ambiel e Flávio Mendonça, os atletas Richarlyson e Maurren Maggi, as influenciadoras Babi Muniz e Silvana Oliveira, o ex-BBB Dhomini e a passista Quitéria Chagas.



O Made in Japão é o único quadro do Domingo Show a ser mantido pela emissora. O programa teve início em 8 de março como grande aposta da emissora para alavancar a audiência aos domingos, mas não decolou e ficou atrás do SBT na audiência.



“A mudança faz parte da restruturação da emissora diante das limitações impostas pela pandemia do novo coronavirus”, afirmou a Record ao anunciar o fim do programa apresentado por Sabrina Sato, menos de um mês depois de sua estreia.

O Made in Japão mostra o confinamento de dez celebridades ao longo de 25 dias. Em um ambiente de três cômodos, todos enfrentam a pressão da convivência, dormindo em camas-cápsulas e se submetendo a rígidas regras na casa.

