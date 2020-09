RBD anuncia o evento “Ser o parecer”, a reunião global virtual

PUBLICIDADE

Doze anos após seu último show, o RBD está de volta para mudar o rumo de um ano desafiador. Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann anunciaram hoje, pelas redes sociais, o mais esperado show da última década.

Os antigos membros do RBD vão se reunir para um evento virtual, no dia 26 de dezembro, que começará às 10h CST (12h horário de Brasília) com uma maratona de 6 horas em homenagem à ‘geração rebelde’, antes do show de reunião virtual ao vivo que trará de volta os clássicos que definiram toda uma geração.

Durante essa maratona de 6 horas, os fãs do RBD vão poder participar do evento virtual mundial, enviando seus vídeos e memórias da banda para o site SerOParecer.world Mais tarde, às 18h CST (20h horário de Brasília), os fãs poderão ter acesso ao show da reunião mais esperada em anos. Os ingressos estarão à venda no mesmo site, SerOParecer.world .

Além do evento, seus álbuns ao vivo, “Generación RBD en Vivo”, “Live in Hollywood”, “Tour Celestial 2007. Hecho en España” e “Live In Brasília”, estarão disponíveis a partir do dia 1º de outubro como parte do retorno de suas músicas às plataformas digitais. Não perca a Premiere no YouTube de “Ser O Parecer” e o chat ao vivo com Anahí.

O CD e DVD de sua primeira turnê, “Tour Generación RBD En Vivo”, foi lançado em 19 de julho de 2005 e recebeu um Disco de Platina e um de Ouro no México, um Disco de Platina nos Estados Unidos e um Disco de Ouro na Espanha. O DVD foi gravado no Palacio de los Deportes, na Cidade do México, e inclui versões especiais de clássicos como “Sálvame” e “Rebelde”. O “Tour Generación RBD En Vivo” foi a quarta turnê de vendas de ingressos mais rápida e mais de 4,7 milhões de fãs no México compareceram ao show.

“Live In Hollywood” é o segundo álbum ao vivo do RBD, gravado durante seu primeiro show, em Los Angeles, no Pantages Theatre, como parte da Tour Generación, de 2006. Este álbum foi premiado com Duplo Platina nos Estados Unidos e Disco de Ouro no México. Durante sua turnê pelos Estados Unidos, o RBD se apresentou diante de 65 mil pessoas no Los Angeles Coliseum, esgotando os ingressos em 30 minutos e se tornando o segundo show a gerar a maior renda da história do local (atrás apenas dos Rolling Stones). O grupo esgotou todas as datas de sua turnê pelos Estados Unidos, desde o Madison Square Garden, em Nova York, até a American Airlines Arena, em Miami.

Posteriormente, o RBD lançou o álbum “Tour Celestial 2007. Hecho en España”, gravado no Estádio Vicente Calderón em Madrid, diante de mais de 40 mil espectadores.

“Live in Brasília” foi gravado diante de meio milhão de fãs na Esplanada dos Ministérios, em meio à comemoração pelo aniversário da cidade de Brasília, evento para os qual foram convidados pessoalmente pelo presidente em exercício do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Esses quatro álbuns também estarão disponíveis no Canal Oficial do RBD no YouTube . Não perca a Premiere no YouTube de “Ser O Parecer” aqui e um chat ao vivo com Anahí.

Ingressos:

De 2 a 3 de outubro: Spotify Pré-venda: O Spotify enviará aos usuários um e-mail com um link exclusivo para acessar a oferta de 48 horas, que começa dia 2 de outubro, às 8h PST (horário da costa oeste dos Estados Unidos) e termina no dia 4 de outubro, às 8h PST.

4 de outubro: Venda exclusiva para fãs que comemorarem o ‘Dia Mundial do RBD’: Um link exclusivo será enviado por e-mail a todos os fãs que tiverem se cadastrado no SerOParecer.world . Os fãs também podem ter acesso ao link exclusivo juntando-se ao seu Grupo local do Facebook, que também podem ser encontrados em SerOParecer.world .

5 de outubro: Início das vendas

Maratona tributo SerOParecer.world

Os fãs poderão enviar seus vídeos através do site SerOParecer.world para participar da maratona virtual de 6 horas antes do show. A maratona começa às 10h CST (12h horário de Brasília) e o link para seu acesso será publicado no SerOParecer.world

#SEROPARECER

Não perca o World RBD Day

Dia 4 de outubro de 2020

