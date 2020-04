Raul Gil agradece fãs e amigos após internação por acidente doméstico

PUBLICIDADE 

Raul Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para agredecer aos fãs, amigos e familiares pelo apoio e as palavras de carinho que recebeu durante internação e após a cirurgia em decorrência de duas costelas quebradas.

No feriado de Páscoa, o apresentador do SBT sofreu um acidente doméstico e teve de ser levado às pressas para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele se desequilibrou e caiu de uma escada.

Durante a permanência no Einstein, um dos hospitais que relataram os primeiros casos do novo coronavírus, Raul Gil ficou em isolamento.

“Graças a Deus estou bem. Quero agradecer a todos os meus amigos e seguidores pelas orações e mensagens, me senti amado e acolhido por todo povo brasileiro. Eu nunca esquecerei todo este carinho, gratidão eterna, obrigado”, escreveu na legenda do vídeo que publicou no perfil oficial dele no Instagram.

Estadão Conteúdo