Rapper brasiliense Gustavo Jk aposta em novo estilo e lança videoclipe em meio às belezas do Cerrado da capital federal

“Quem sabe num fim de semana te encontrar em Bahamas, que eu sou rua e nessa lua cê é Californiana, amor…”. A música Californiana pega e fica na cabeça. O cantor, rapper e compositor brasiliense, Gustavo Jk, 25 anos, chamou a atenção ao explorar as belezas do Cerrado de Brasília para produzir o videoclipe da primeira faixa do projeto Love de Verão. Em Californiana, o cenário da capital federal se mistura com um clima praiano para narrar um possível amor de verão.

O videoclipe Californiana já está disponível no YouTube e nas principais plataformas digitais (Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play).

Ele veio para sensibilizar em meio à pandemia com seu novo projeto que fala sobre amores passageiros que, assim como as estações do ano, passam. Love de Verão será um álbum composto por seis singles, a última prevista para lançar em janeiro de 2021, época de verão no Brasil.

E para quem não conhece, Jk é famoso por conquistar o público com suas rimas e versos singulares. Não à toa, seus vídeos começaram a bombar na internet, com destaque para o videoclipe da faixa Cancún, que já ultrapassou mais de 25 mil visualizações no seu canal no YouTube.

Apesar de ser formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Direito Tributário, o grande amor do artista é a música que o acompanha desde sua infância. Apaixonado pelas rimas e ritmos do rap nacional e internacional, Jk compõe desde pequeno. Mas, foi em 2019 que ele resolveu mostrar suas composições para o mundo. O artista lançou o projeto Patrocínio Americano no ano passado. O álbum de sucesso é composto por seis singles que remetem a um estilo de vida ousado, com ar de prosperidade.

“Tudo começou há mais ou menos quatro anos atrás, quando comecei a produzir funk no estúdio que montamos na casa de um “brother”, meu primeiro produtor musical. Me familiarizei com aquilo. Depois foi mais questão de tempo. Naturalmente, as coisas começaram a fluir. Surgiu a ideia do Patrocínio Americano, foi quando lancei meu primeiro single, Park Way, e, no decorrer do ano, as outras faixas do projeto. Foi bom ver a reação positiva das pessoas, aquilo me impulsionou”, comemora.

Agora, a ideia de um possível “amor de verão” pretende provocar os fãs.

“Me inspirei em retratar algo assim. Quem acompanhar todo o projeto vai identificar a mensagem. Estava precisando de algo mais envolvente, relaxante. Algo que todo mundo pudesse ouvir. Seja num festival, seja num domingo de sol em família. A ideia é que a gente possa comemorar o lançamento do projeto inteiro no ano que vem, com show, evento presencial, quando tudo isso passar”, torce.

Sempre de forma independente, Gustavo produz suas faixas no estúdio da NoizQFaz, gravadora localizada no CA do Lago Norte. Lerym, produtor musical, é responsável pelo fundo de todas as suas composições. Para a gravação desse videoclipe, o artista contou com o apoio dos amigos Frike e Samuel Manfrim, responsáveis pela direção e captação das imagens. O videoclipe contou ainda com a participação da modelo Vera Almeida, além de George Silva, ilustrador que assina a capa da faixa para as plataformas digitais e Juana Miranda, Gestora de Carreira.

“Vamos colocar a galera para curtir com responsabilidade nessa quarentena e, em janeiro do ano que vem, vamos vibrar juntos”, celebra.

SERVIÇO:

Rapper Gustavo Jk lança videoclipe Californiana

Confira: www.youtube.com/GustavoJk.

Siga o artista no Instagram: @jkpadrin