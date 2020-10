‘Rancho FS’ é a nova live de Fernando e Sorocaba

PUBLICIDADE

Em um clima de faroeste, rodeado de cactos, cavalos e chão de terra, Fernando e Sorocaba farão no próximo domingo (18) a oitava transmissão ao vivo da dupla, as 16h30, através do Youtube. ‘Rancho FS’ vai manter a tradição de lives em cenários naturais, diferentes e exclusivos. Além de contar com participações especiais, Fernando e Sorocaba farão uma exibição inédita: será a primeira vez que a dupla cantará ao vivo a nova música ‘Menina de Fivela’, que será lançada na sexta feira, 16 de outubro, em todas as plataformas digitais.

“Essa próxima live vai acontecer num cenário muito impactante, com ares de deserto, que lembra bastante os ranchos do Arizona/USA. No primeiro impacto, vai parecer bastante os filmes de faroeste” completa Sorocaba.

A dupla prepara um repertório repleto de composições e hits que marcaram a carreira, sucessos da música popular nacional, além de grandes composições sertanejas. Além disso, prometem surpresas para a transmissão com participações especiais que ainda não foram reveladas.

A live ‘Rancho FS’ mantém o cunho social dos artistas, que desde a primeira transmissão arrecadam donativos para o Hospital de Amor – Hospital do Câncer de Barretos. Mais do que entretenimento, a dupla tem como objetivo principal levar alegria e esperança para dentro da casa das pessoas, com visual inesquecível e muita música boa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A transmissão acontece no canal oficial da dupla no Youtube, a partir das 16h30 do dia 18 de outubro. Você já pode acionar o lembrete através do link: http://bit.ly/LiveRanchoFS.