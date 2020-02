Rainha de Bateria será Jesus Cristo em desfile da Mangueira

PUBLICIDADE 

A rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos, representará Jesus Cristo durante o desfile da escola no Carnaval 2020. Essa é uma das surpresas que a agremiação vinha guardando para o desfile. A informação é do jornalista Leo Dias, colunista do Jornal de Brasília.

Com o samba-enredo “A Verdade Vos Fará Livre”, a Mangueira promete trazer uma visão de Jesus Cristo que já tem causado rebuliço entre os setores religiosos.

Segundo Leo Dias, o desfile contará com várias interpretações de Jesus: uma delas é o tradicional homem de pele, cabelos e olhos claros, interpretado por Humberto Carrão; outra versão é a de um homem negro, representado pelo pastor Henrique Vieira; outra, é a de Evelyn, uma mulher negra que será Cristo durante o Império Romano.

Em determinado momento do desfile, a bateria se abaixará e apenas Evelyn ficará em pé, representado um enfrentamento.

O objetivo da Mangueira, de acordo com Leo Dias, é mostrar quem seria Jesus nos tempos de hoje. Trata-se de uma crítica à imagem de Cristo como homem branco, com características europeias. “Se Jesus voltasse hoje para o Brasil, ele seria negro, morador da favela, oprimido, e morreria durante um tiroteio no Rio de Janeiro. É isso que a Mangueira quer mostrar”, revela o jornalista.

Os sambistas Alcione e Nelson Sargento também terão papel importante no desfile. Alcione será Virgem Maria; Sargento interpretará José.