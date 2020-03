Quarto Branco do BBB; entenda dinâmica

PUBLICIDADE 

O Big Brother Brasil começou, nesta sexta-feira (6), o quarto branco da edição 20 do reality. Entenda como vai funcionar.

Após a prova do anjo, ganhada por “Ivy”, a confinada teve que indicar então um participante para ser o “monstro” da semana. Após chorar na sala diante todos os brothers, Ivy indicou Prior para ser o monstro.

Acontece que, o monstro dessa semana, iria direto para o quarto branco e ainda poderia indicar mais dois participantes.

Prior levou com ele Manu Gavassi e Giselly.

O paredão

No meio do quarto está um botão vermelho. O brother que apertar o botão está automaticamente no paredão, e os outros dois livres da votação. No entanto, caso eles fiquem até domingo confinados, os três vão ao paredão, junto a mais dois, um votado pela casa e outro indicado pelo líder.

Os brother do quarto branco que que saírem imunes, caso isso aconteça, no entanto, não estão imunes.

Caso algum brother aperte o botão o paredão será triplo com outros dois participantes indicados pela casa e pelo líder.