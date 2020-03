Quarentena dos Melhores do Mundo traz vídeos inéditos dos 25 anos do grupo

PUBLICIDADE 

Agora você pode se divertir sem sair de casa. Em virtude do decreto 40.520 de 14 de Março de 2020, a companhia Os Melhores do Mundo teve que adiar seus espetáculos que seriam apresentados em março e abril em vários teatros do Brasil. Mas, o público não precisa se preocupar. Afinal, Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues prometem muita diversão para todos que precisam ficar em casa.

A Cia. irá apresentar todas às terças, quintas e sábados, sempre às 20h, vídeos de seu repertório de 25 anos.

Esquetes inéditas e também já conhecidas, gravadas em 2019 e 2020, estão sendo editadas e legendadas para abastecer o canal e divertir os fãs que estão de quarentena. Além disso, vídeos antigos vão compor o baú dos Melhores do Mundo, playlist que disponibilizará cenas gravadas nos últimos 25 anos.

“A comemoração dos 25 anos da companhia foi adaptada e o público ganha de presente as esquetes sem precisar sair de casa. Nosso desejo é que passemos o mais rápido possível e da forma mais branda por essa situação, sabendo que rir aumenta nossa imunidade”, destaca a atriz Adriana Nunes.

Confira as esquetes em: youtube.com/comediamm

Sobre Os Melhores do Mundo

Os Melhores do Mundo influenciaram a formação de diversos artistas e grupos teatrais pelo Brasil e, notadamente, têm consolidado uma carreira referencial sem precedentes na história do teatro de humor do país. Desde 1995 em cartaz, o grupo já percorreu o país inteiro diversas vezes com seu repertório autoral, esteve em Portugal e nos EUA, lançou 3 DVDs de grande repercussão (um deles gravado em Nova Iorque). Tem ainda incontáveis visualizações na internet, pode ser assistido nas principais plataformas de streaming e contabiliza mais de três milhões de espectadores presenciais. Em 2020, a Cia. aguarda o lançamento nacional de seu primeiro longa-metragem, Hermanoteu – O Filme, co-produção da Fox Internacional e Warner Bros.

Serviço: Quarentena Dos Melhores do Mundo

Esquetes inéditas no canal: youtube.com/comediamm

Sempre às terças, quintas e sábados

Horário: 20h

Livre para todos os públicos