Pyong é eliminado do BBB com mais de 300 milhões de votos

PUBLICIDADE 

O tombo foi grande. O hipnólogo perdeu confronto com Babu e Rafa. Ele foi o oitavo participante a sair dessa edição do programa e teve 51,70% dos votos. Esse também foi o primeiro paredão que não teve público para recebê-lo por conta da pandemia do novo coronavírus.

O grupo ainda não acreditou na eliminação e sugeriu que poderia ser um paredão falso. “Somos 8 torcidas para tirar o Babu, como ele não sai?”, disse Marcela. Pyong pediu para ir para a berlinda porque acreditava que iria voltar. “Eu segui o que eu acreditava lá dentro. Sabia que tinha gente que eu gostava que tinha risco… Eu preferi ir ao para o Paredão, porque eu tava confiante”, disse o hipnólogo.

Depois de Babu, Prior foi o segundo mais feliz da casa nesta terça-feira. O brother comemorou com o amigo a saída de Pyong.