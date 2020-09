Projota faz um lançamento de seu novo single, “Nossa lei”, com participação de Xamã

PUBLICIDADE

Hoje, Projota lança seu novo single, “Nossa Lei”, com a participação de Xamã. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ NossaLeiPR . A música, composta pela dupla de rappers com InsaneTracks também ganha clipe dirigido pelo trio Aisha Mbikila, Herder Fruteira e Hudson Rodrigues. “Há alguns anos sou um grande admirador do trabalha do Xamã. Para mim, ele é uma das grandes revelações dos últimos anos”, explica Projota. Assista agora:

A canção fala de um casal que não se importa com as convenções e regras impostas pela sociedade sobre como eles devem ser ou agir e teve o clipe gravado numa locação que fica distante apenas 10 minutos da casa de Projota. “Cumprimos diversas normas para executar este projeto dentro da pandemia e, mesmo com qualquer restrição e equipe reduzida, acredito que o público vai gostar e sentir a energia que estava ao gravarmos”, relembra.

Já Xamã resume a sinergia que foi gravar com Projota: “É incrível poder gravar com um ídolo. Sou bastante fã do Projota e poder fazer um feat com ele é a realização de um sonho”.

“Nossa Lei” chega em todas as plataformas digitais com uma capa inusitada, criada pelo designer JP de Oliveira. Ela traz os cantores de cabeça para baixo e foi inspirada em trechos da composição tal qual “me desculpe a lei da gravidade” e com o famigerado pictograma universal de “Este lado para cima”.

A nova faixa de Projota é o quinto single de “Tempestade Num Gota D’Água”, álbum que vem sendo liberado aos poucos desde abril deste ano – as faixas anteriores já conhecidas do públicos são “Salmo 23”, “Ombrim”, “Videogxme” e “Sai de Rolê” – esta última com a participação de Cynthia Luz.