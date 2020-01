Projeto “Teresa Lopes convida” traz o músico Moyses Marques a Brasília

PUBLICIDADE 

A cena musical de Brasília ganha o projeto: “Teresa Lopes convida”, que terá estreia no dia 15 de janeiro (quarta-feira), às 21h, no Bar Santa Fé, que fica no Condomínio San Diego Lote 32 Loja 1,2,3, Jardim Botânico. O convidado desta primeira apresentação, que divide o palco com a cantora principal, é o músico Moyses Marques, cantor, compositor e violonista. A produção do projeto é do músico Sandro Alves e de Claudia Godoi.

O show será divido em dois atos. Para a primeira parte da noite, Teresa Lopes está preparando um repertório do samba de raiz. Conhecida pela interpretação diferenciada, grande potencial vocal, pesquisa de repertório refinada e musicalidade marcadamente influenciada pelas sonoridades afro-brasileiras, a cantora é uma fiel representante do samba produzido em Brasília e do legado cultural de grandes cantoras negras brasileiras.

Criada em um ambiente familiar especialmente musical, a brasiliense vem no decorrer de seus 15 anos de carreira emprestando sua voz ao samba. Em sua trajetória, figuram apresentações junto a nomes consagrados do samba, como Almir Guineto, Luís Carlos da Vila, Neguinho da Beija-Flor, Fundo de Quintal e Fabiana Cozza.

O primeiro CD de Teresa Lopes, intitulado Clara Essência, foi lançado em 2019 e teve a direção musical do violonista Rafael dos Anjos. “Essa produção musical foi composta, em sua maioria, por sambas assinados por compositores nascidos e ou radicados em Brasília”, explica Teresa Lopes.

A cantora também já se lançou no cenário internacional desde o ano de 2008, quando abriu o primeiro programa regular dedicado à música brasileira nos Bimhuis. Desde então, como as “Águas de Março”, a Roda de Samba vem fechando os programas da Fundação A Hora do Brasil e abrindo o verão em Amsterdã.

Já o convidado da noite, Moyses Marques, é mineiro de Juiz de Fora, criado na Vila da Penha (RJ). Compositor e violonista, ele começou a fazer da música uma profissão em 1999 e nestes quase 20 anos de carreira, dedicou-se aos ritmos brasileiros, em especial o samba de raiz, o forró pé de serra e a MPB.

O músico é um dos responsáveis pelo movimento de forró universitário do final dos anos 90. É fundador das bandas “Casuarina”, “Forró na Contramão” e “Tempero Carioca”, e em 2001 começou a tocar em bares na Lapa, coração boêmio do Rio de Janeiro. Lá participou ativamente da revitalização do espaço, junto a outros grandes nomes da música carioca. A partir daí, tornou-se um dos principais talentos da geração de sambistas que surgiram com esta retomada da Lapa e já lançou cinco discos: “Moyseis Marques” (Deck Disc, 2007), “Fases do Coração” (Deck Disc 2009), “Pra Desengomar” (Biscoito Fino 2012), “Casual Solo” (Fina Flor, 2014) e “Made in Brasil” (Sarau, 2015), todos disponíveis para aquisição e audição no Itunes e nos sites de streaming, como Spotify e Deezer.

O repertório autoral do artista inclui parcerias suas com poetas brasileiros da nova e da antiga geração. É parceiro de Aldir Blanc, Edu Krieger, Nei Lopes, Moacyr Luz, Zé Paulo Becker, Alfredo Del -Penho, Joyce Moreno, Ivan Lins, Zé Renato, Khrystal, Socorro Lira, Pedro Luís, João Cavalcanti, Vidal Assis, João Martins e Yamandu Costa.

Moyses Marques recebeu duas indicações para o Prêmio da Música Brasileira em dois anos consecutivos (melhor disco e melhor cantor). Foi protagonista do espetáculo musical Ópera do Malandro (montagem de João Falcão, que estreou no Theatro Municipal do Rio em 2015) e construiu um currículo que inclui shows por todo o Brasil, Estados Unidos e Europa. Já dividiu o palco com nomes como Chico Buarque, Arlindo Cruz, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Beth Carvalho, Moraes Moreira e Luiz Melodia, por exemplo.

No ano passado, ele lançou seu primeiro DVD pela Biscoito Fino, comemorando 20 anos de carreira e 40 de idade, com participações de Laila Garin, Marcelo Mimoso, Kiko Horta, João Martins e Chico Buarque de Hollanda.

Serviço

O que: Lançamento do Projeto “Teresa Lopes convida” com participação de Moyses Marques

Quando: 15/01/2020

Horário: 21h

Onde: Bar Santa Fé – Endereço: Condomínio San Diego Lote 32 Loja 1,2,3, Jardim Botânico | Couvert : R$ 20,00

Reservas antecipadas : (61) 994041006 | Claudia Godoi | Entrada sujeita à lotação

Classificação: 16 anos