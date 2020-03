Programação musical no Rooftop do Nikkei será bastante agitada em março

PUBLICIDADE 

Em março, o projeto Nikkei in Concert no Espaço Rooftop promete bastante animação. A programação recheada de atrações traz artistas locais tocando o melhor do Word Music, MPB e clássicos populares.

As apresentações ocorrem às 20h e seguem até às 23h, às sextas-feiras e sábados. Aos domingos, as atrações iniciam às 18h e ficam até às 21h. Todas as apresentações têm classificação indicativa livre e o valor do couvert (opcional) é de R$12 (doze reais) por pessoa.

Confira a agenda prevista para o mês*:

Sexta-feira

13/03 – Larissa Vitorino com repertório variado cheio de MPB, samba, rock e até música eletrônica.

20/03 – Marcus Vemares com ritmos do World Music.

27/03 – Gael e Lucas Carvalho

Sábado

14/03 – Anderson Estima com show voz e violão interpretando clássicos da música brasileira.

21/03 – o cantor Elton Marques apresenta um show com voz, violão e elementos percussivos.

28/03 – Anderson Estima com show voz e violão interpretando clássicos da música brasileira.

Domingo

15/03 – Allan Massay apresenta um repertório com clássicos da MPB.

22/03 – Nicole Biagio apresenta para nós um repertório de jazz e world music.

29/03 – Marcus Vemares com ritmos do World Music.

*A programação poderá sofrer alteração sem aviso prévio. As atrações serão divulgadas semanalmente nas redes sociais do restaurante.

Serviço:

Espaço Rooftop Nikkei Brasília

Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2460

Horário de funcionamento: Quartas e quintas-feiras – das 18h à 0h (sem música ao vivo); Sexta-feira – das 18h à 1h; Sábado – das 16h à 1h e Domingo – das 16h à 0h.

Formas de Pagamento: dinheiro e cartão (qualquer bandeira) / não aceita tickets de alimentação

Wi-fi

Fraldário nos banheiros masculino e feminino