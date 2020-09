Produtores de sucessos de Anitta, Ludmilla e Luisa Sonza, grupo Hitmaker lança selo de música pop

PUBLICIDADE

A Hitmaker, produtora musical reconhecida por carimbar uma grande lista de sucessos do pop nacional de artistas como Anitta, Ludmilla e Luisa Sonza, divulga hoje uma novidade que promete chacoalhar a indústria musical do país! O grupo lança oficialmente nesta sexta-feira (18) seu selo de música urbana ‘Hit Label’, com a missão de desenvolver carreiras musicais sólidas e duradouras a partir de criações criativas. Formada por André Vieira, Pedro Breder e Wallace Viana, a Hit – apelido carinhoso da produtora no mercado, já empreendia a composição e produção musical em seu ecossistema. Agora, com o reforço do gestor artístico Tiê Castro na recém criada Hit Label, o quarteto apresenta o desenvolvimento de carreiras musicais no core business da nova estrutura.

O anúncio chega simultaneamente ao lançamento do primeiro artista da Hit Label: o trio carioca RESENHV disponibiliza nesta sexta-feira (18) o single “Por Favor Não Mente” – em todas as plataformas digitais. Formado por Caslu, Dcan e Nith, o trio nasceu de maneira despretensiosa, como um projeto acústico especial – ResenhaDaBlakk, acumulando mais de 120 milhões de streams nessa fase.

Com o crescimento da audiência, o coletivo foi colocado à frente das carreiras individuais – que pararam para a dedicação total ao RESENHV. “Nos juntávamos pontualmente para gravar algumas músicas, mas chegou um momento que aquilo que era apenas esporádico foi se tornando rotineiro. Os números começaram a crescer além do planejado, refletindo a necessidade de um comprometimento em tempo integral” conta Dcan sobre a necessidade de focar no trio, em detrimento dos projetos solo.

A sonoridade do grupo, mais do que nunca, será norteada pela fusão do R&B com o violão, trazendo toques melódicos intercalados com o flow, o que abre um diálogo com o rap. Por Favor Não mente é o primeiro single do projeto AGORA É SÓ RESENHV, uma típica trilogia, com começo, meio e fim. Os clipes têm direção de Ygor de Oliveira, que assina trabalhos recentes de artistas como Carol & Vitoria (Eu Tô Gostando De Um Menino Aí) e DAY (Dilúvio).

Sucessos da Hitmaker

O grupo Hitmaker é responsável pela produção de diversos hits de grandes nomes da música pop nacional. Anitta (‘Combatchy’), Ludmilla (‘Cheguei’ e ‘Favela Chegou’), Luisa Sonza (‘Devagarinho’ e o álbum Pandora), Pocah (‘Quer Mais‘ e ‘Não Sou Obrigada’) e Lexa (‘Pior que eu sinto falta’, ‘Sapequinha’, ‘Provocar’, ‘Só depois do carnaval’ e ‘Amor Bandido’), são alguns dos nomes que passaram pela produtora.